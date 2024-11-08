Армия России продвигается на Запорожском направлении

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Армия России успешно продвигается вперед на ореховском направлении в районе Нестерянки Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении восточнее и северо-восточнее Нестерянки. Продвижение два дня подряд составило свыше 2 километров на обоих участках фронта», — заявил Рогов.
Нестерянка располагается северо-западнее Работино.
Ранее Рогов также сообщал, что российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта.
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