ВС РФ не дали ВСУ прорваться через госграницу у Нового Пути

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Российские бойцы предотвратили попытку прорыва боевиков ВСУ через госграницу у Нового Пути в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что российские военные успешно отразили 11 контратак ВСУ в районе сел Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.
По данным Минобороны, противник потерял порядка 80 человек живой силы убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено два украинских танка, две БМП и четыре бронированных автомобиля. Два боевика сдались в плен.
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