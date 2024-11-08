Российский генерал Клименко погиб в зоне СВО: кто прозвал его командиром «бригады смерти» и что говорят о нем на Украине

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В зоне проведения СВО погиб генерал-майор Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой, ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики, носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Чем известен военнослужащий и что о его гибели говорят на Украине читайте в материале «Радио 1».
На СВО погиб генерал Клименко: чем известен
Генерал-майор Павел Клименко возглавлял известную 5-ю отдельную мотострелковую бригаду, которую называют «бригадой смерти». Генеральское звание Клименко было присвоено указом президента России от 2 мая 2024 года. Военный также удостоен звания Героя ДНР и награждён орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».
Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev
Обстоятельства гибели
По информации СМИ, 6 ноября в 19:30 в районе блокпоста у Красногоровки группа, перемещавшаяся на мотоциклах от КНП 3 МСБ к ППУ 5 ОМСБр, попала под огневой удар ВСУ с использованием FPV-дрона. В результате Клименко получил серьезные ранения и в 20:00 был доставлен в городскую больницу №14 Петровского района Донецка, где ему оказали необходимую помощь. Позже его перевели в реанимационное отделение Республиканского центра травматологии в Донецке. Однако уже к 21:00 его состояние ухудшилось, а в 22:00 врачи констатировали его смерть.
Что о генерале Клименко говорят на Украине
Украинские телеграм-каналы после новостей о гибели генерала Клименко поспешили обвинить его в совершении военных преступлений. Якобы военнослужащий был причастен к созданию «пыточного лагеря» на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке и отправке в «мясные штурмы» подчинённых.
Официальных обвинений в отношении военнослужащего выдвинуто не было. Кроме того, пользователи Сети обращают внимание на то, что при жизни генерала украинские источники подобную информацию не распространяли, что говорит об очередном «информационном вбросе» со стороны ВСУ.
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