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Российский генерал Клименко погиб в зоне СВО: кто прозвал его командиром «бригады смерти» и что говорят о нем на Украине

Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

В зоне проведения СВО погиб генерал-майор Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой, ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики, носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Чем известен военнослужащий и что о его гибели говорят на Украине читайте в материале «Радио 1».

На СВО погиб генерал Клименко: чем известен


Генерал-майор Павел Клименко возглавлял известную 5-ю отдельную мотострелковую бригаду, которую называют «бригадой смерти». Генеральское звание Клименко было присвоено указом президента России от 2 мая 2024 года. Военный также удостоен звания Героя ДНР и награждён орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».



Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Обстоятельства гибели



По информации СМИ, 6 ноября в 19:30 в районе блокпоста у Красногоровки группа, перемещавшаяся на мотоциклах от КНП 3 МСБ к ППУ 5 ОМСБр, попала под огневой удар ВСУ с использованием FPV-дрона. В результате Клименко получил серьезные ранения и в 20:00 был доставлен в городскую больницу №14 Петровского района Донецка, где ему оказали необходимую помощь. Позже его перевели в реанимационное отделение Республиканского центра травматологии в Донецке. Однако уже к 21:00 его состояние ухудшилось, а в 22:00 врачи констатировали его смерть.

Что о генерале Клименко говорят на Украине


Украинские телеграм-каналы после новостей о гибели генерала Клименко поспешили обвинить его в совершении военных преступлений. Якобы военнослужащий был причастен к созданию «пыточного лагеря» на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке и отправке в «мясные штурмы» подчинённых.

Официальных обвинений в отношении военнослужащего выдвинуто не было. Кроме того, пользователи Сети обращают внимание на то, что при жизни генерала украинские источники подобную информацию не распространяли, что говорит об очередном «информационном вбросе» со стороны ВСУ.

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The Economist: Киев готовит варианты завершения конфликта на Украине
08 ноября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Vadven

Чиновники Украины разрабатывают две публичные формулировки завершения кризиса в стране, пишут обозреватели издания The Economist.
«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [новоизбранным президентом США Дональдом] Трампом», — говорится в материале.

Таким образом первый вариант предполагает заморозить конфликт в том виде, в котором он сейчас. Основывается план на заявлении помощника Трампа Джея Ди Вэнса. Кроме того, он включает в себя принуждение Киева к нейтралитету, не давая гарантий безопасности.

Второй вариант предложил экс-госсекретарь США Майк Помпео, предполагающий усилить поддержку Украины для сдерживания РФ и сохранить открытую перспективу членства Киева в Североатлантическом альянсе.

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«Должны уйти»: в Совфеде призвали отсечь от Черноморья Украину
Джабаров: необходимо отсечь Украину от Черноморья и обеспечить проход к ПМР
08 ноября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Чтобы защитить россиян, а также контингент РФ в Приднестровье, необходимо отсечь Украину от Черноморья, заявил сенатор Владимир Джабаров в рамках проекта «Украинское досье» на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».
«Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал первый замглавы международного комитета СФ.

Джабаров добавил, что в украинской республике должен смениться политический режим. Сенатор уточнил, что «нацики должны уйти навсегда».

Перед этим стало известно, какой шаг должен сделать будущий президент США Дональд Трамп для сделки с российской стороной.

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На Западе рассказали, что придется сделать Трампу для сделки с РФ
Time: Трампу придется сделать первый шаг для сделки с РФ
08 ноября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Новоизбранный будущий глава Белого дома Дональд Трамп должен первым заговорить с РФ о переговорах по Украине, считают обозреватели издания Time.
«Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону (президента России Владимира) Путина», — сказано в материале.
Авторы статьи добавили, что затягивание переговорного процесса приводит к потере Украиной новых и новых территорий Донбасса, что ослабляет позиции Киева и Запада.

В рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» накануне Владимир Путин отмечал, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания.

Российский лидер также поздравил своего будущего американского коллегу с избранием на пост.

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#владимир путин
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ВС РФ не дали ВСУ прорваться через госграницу у Нового Пути
08 ноября 2024, 16:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы предотвратили попытку прорыва боевиков ВСУ через госграницу у Нового Пути в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что российские военные успешно отразили 11 контратак ВСУ в районе сел Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

По данным Минобороны, противник потерял порядка 80 человек живой силы убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено два украинских танка, две БМП и четыре бронированных автомобиля. Два боевика сдались в плен.

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Mash: Россия и Украина обменялись телами в районе Гомеля в формате 37 на 563
08 ноября 2024, 16:10

Фото: istockphoto/Diy13

Обмен телами в формате 37 на 563 произошел между Россией и Украиной в районе белорусского Гомеля, пишет Mash. Российская сторона передала Киеву 563 тела, а получила 37.
При этом 62 тела из 563 — это украинские военнопленные, которых убило киевской ракетой 24 января, когда должен был состояться обмен.

«По нашей информации, общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, перевалило за 4000», — сказано в публикации Mash.
Ранее сообщалось, что хочет, но не может сделать главком ВСУ Александр Сырский на курском направлении. Подробности рассказал военкор Марат Хайруллин.

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#россия
#украина
#война
#сво
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#конфликт
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Военкоры рассказали последние новости из Курской области
Военкор Хайруллин сообщил, что Сырский не выведет ВСУ из Курской области
08 ноября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский не сможет вывести боевиков с курского направления, хоть и хочет этого, рассказал в беседе с «ФедералПресс» военкор Марат Хайруллин. Он уточнил, что желание Сырского вывести войска является оправданием.
«Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: «[Дональд] Трамп победил на выборах президента США, поэтому выводим войска, а не потому что проигрываем», — сказал военкор.
Также известно, что под Курском окружены две тысячи боевиков ВСУ, а именно, в суджанском и курчатовском районах, где есть лишь одна простреливаемая со всех сторон дорога.

«Они не могут уйти. Там сидит и иностранная серьезная группировка. Наемников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве, сейчас они там сидят», — добавил Хайруллин.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. По словам Сырского, вторжение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не случилось.

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Двоих военнослужащих осудили на пожизненное лишение свободы в ДНР
08 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Военнослужащие Антон Сопов и Станислав Рау получили высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Уточняется, что приговор огласил Южный окружной военный суд.
«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — цитируют собеседника журналисты.
Рассматривалось уголовное дело об убийстве семьи в Волновахе, Донецкой народной республики. Были убиты девять человек. Позже были задержаны подозреваемые военнослужащие с Дальнего Востока.

Им инкриминировали статьи о незаконном проникновении в жилище, убийстве двух и более лиц, включая малолетних. Уточнялось, что речь шла о бытовом конфликте, который послужил мотивом преступления.

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Стало известно, как меняются настроения в Европе в связи с победой Трампа
Орбан: в Европе растет число сторонников мира на Украине
08 ноября 2024, 15:12

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Некоторые лидеры европейских стран стали задумываться о мирном урегулировании конфликта на Украине из-за победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — отметил Орбан.

По его словам, победа Трампа на выборах президента в США создает новую ситуацию. При этом Европа не сможет полностью финансировать конфликт самостоятельно.

Орбан также напомнил, что Венгрия всегда придерживалась позиции мирного урегулирования конфликта и выступала против отправки вооружения на нужды ВСУ. С приходом к власти в США Трампа настало время адаптироваться и перестроиться с войны на мир, заключил венгерский премьер.

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Рогов: ВС РФ наступают с нескольких направлений к трассе Запорожье-Курахово
08 ноября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/zim286

Российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье-Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта», — прокомментировал собеседник журналистам.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на каналы коммуникации украинских бригад, информировал, что боевики ВСУ ждут схлопывания северного фланга у Курахово.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.

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