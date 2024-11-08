Обстановка в Курской области: последние данные

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Армия России освободила от присутствия боевиков ВСУ Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, накануне российские силы спровоцировали противника на контрнаступление, выманив остатки живой силы после чего накрыли боевиков плотным огнём. За последние двое суток украинская сторона потеряла не менее 140 человек живой силы и 30 единиц техники.
Также сообщается, что ВСУ пытаются удержать опорные пункты с помощью вновь прибывших подразделений, в том числе и элитных, которых используют в качестве пехоты.
В свою очередь ВС РФ продолжают освобождать российскую территорию от сил противника. За последние два дня бойцы 106-й и 155-й бригад ВС РФ продвинулись в сторону Дарьино, Зелёного Шляха и Малой Локни.
По данным военблогеров, российские силы уже полностью зачистили Глушковский район от ВСУ. На сегодняшний день устанавливается линия обороны в районе села Весёлое. Там устанавливаются «зубы дракона» и выкапываются противотанковые рвы.
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Также сообщается, что ВСУ пытаются удержать опорные пункты с помощью вновь прибывших подразделений, в том числе и элитных, которых используют в качестве пехоты.
В свою очередь ВС РФ продолжают освобождать российскую территорию от сил противника. За последние два дня бойцы 106-й и 155-й бригад ВС РФ продвинулись в сторону Дарьино, Зелёного Шляха и Малой Локни.
По данным военблогеров, российские силы уже полностью зачистили Глушковский район от ВСУ. На сегодняшний день устанавливается линия обороны в районе села Весёлое. Там устанавливаются «зубы дракона» и выкапываются противотанковые рвы.
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Элина Позднякова