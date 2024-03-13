Армия России прорвала оборону ВСУ в Запорожской области

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Российские военные прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, украинские военные быстро возведут новые укрепления за линией фронта.
Он также отметил, что украинские военные усиленно укрепляют позиции, вкапывая железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, а также организуют коридоры связи, опасаясь наступления российских вооруженных сил.
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«Наши воины смогли прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — в направлении Ореховского, в районе села Работино, и Времевского направления — и закрепились на выбитых у противника опорных пунктах», — сообщил Рогов.
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Артем Кузьмин