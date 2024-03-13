ВС РФ ликвидировали 250 бойцов ВСУ при попытке прорваться на территорию России

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Российские военные сорвали попытка ВСУ прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили порядка 250 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.
Уточняется, что потери противника при попытке прорыва на территорию России составили порядка 250. Также российские бойцы уничтожили семь танков, семь американских БМП «Bradley», два бронетранспортера, американскую гаубицу М777 и другое вооружение.
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