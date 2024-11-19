Армия России прорвалась в центр Часова Яра

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Российские штурмовики приблизились к стадиону «Авангард» в центре Часова Яра. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян», — пишет Рёпке.
Он пояснил, что подобная тактика указывает на то, что российские силы уже контролируют данную территорию. При этом украинские солдаты атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее.
Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что ВС РФ продолжают успешно штурмовать Часов Яр. По данным канала, за минувшие сутки российские штурмовики продвинулись как в самом Часов Яре, так и на его северном фланге.
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Элина Позднякова