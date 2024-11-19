Удар по ВСУ под Суджей, атака в Курской области, прорыв в Часове Яре: последние новости СВО

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ВС РФ осуществили очередной значительный прорыв — на этот раз в Часове Яре. Кроме того, в Курахово и под Селидово наблюдается активное наступление на противника. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские военнослужащие нанесли удар по врагу в Суджанском районе Курской области с использованием трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000, сообщает телеграм-канал «Два майора».
«ФАБ-3000 точно попала в цель в районе Леонидово и Александрии Суджанского района благодаря авианаводчикам отряда Смуглянки. Мы мстим за бойцов из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые сражаются на этом направлении», — говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что вооруженные силы продолжают наносить удары по формированиям ВСУ на территории Курской области.
«Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 36-й бригады морской пехоты и 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Орловка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области», — добавили в российском военном ведомстве.
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Часовоярское направление
ВС РФ совершили резкий прорыв и почти достигли центра Часова Яра. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке отмечает, что украинским силам приходится обороняться в условиях острой нехватки личного состава, полагаясь в основном на FPV-дроны. Существует высокая вероятность, что Часов Яр станет очередной территорией, которая перейдет под контроль ВС РФ в результате отступления противника в Курскую область.
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Донецкое направление
Село Новоалексеевка теперь находится под контролем вооруженных сил России. Штурмовики продолжают продвижение от Селидова, и ВС РФ уже достигли окраин села Пушкино. Под огневой контроль попала трасса, по которой осуществляется снабжение украинских сил в Курахово.
На Времевском выступе активно действуют ВС РФ в районе Макаровки.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли. За прошедшие сутки вооруженные силы России уничтожили самую большую артиллерийскую установку, несколько транспортных средств и противовоздушную оборону. Противник 60 раз обстрелял села на левом берегу, однако информации о разрушениях и жертвах пока нет.
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска продвинулись сразу на нескольких участках: отмечены успехи в районе Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки, а также в Белогорье. Также продолжаются бои в районе Гуляйполя, где, по местным данным, была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS.
Угледарское направление
На Угледарском фронте идут интенсивные бои к западу от Великой Новоселки. В районе Ровнополя российские войска продвинулись на север на глубину до 1 км, а в Новодаровке украинские силы все еще удерживают часть своих позиций.
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Торецкое направление
В Торецке основное внимание сосредоточено на шахте «Центральная», являющейся важной точкой обороны для ВСУ. Российская армия атакует с трех направлений, однако противник оказывает серьезное сопротивление. Тактические успехи отмечены на севере города, в районах Дачного и Дружбы. Военные эксперты подчеркивают необходимость дополнительного усиления российских подразделений для полного контроля над городом.
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