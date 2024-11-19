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Потери ВСУ с начала проведения Россией спецоперации составили около 906,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС.
Издание напомнило, что 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны РФ, озвучил, что суммарные потери армии Украины с начала СВО превысили 444 тыс. человек.
При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях.
Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.
Ранее бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что украинские войска несут большие потери в Курской области и теряют лучших из-за прихоти Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский тратит в курском приграничье ресурсы с минимальным оперативным и тактическим успехом.
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При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях.
Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.
Ранее бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что украинские войска несут большие потери в Курской области и теряют лучших из-за прихоти Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский тратит в курском приграничье ресурсы с минимальным оперативным и тактическим успехом.
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Элина Позднякова