Российские истребители ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар планирующими бомбами по военнослужащим и технике ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в результате атаки был ликвидирован опорный пункт противника. Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, после чего экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова