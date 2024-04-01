Армия России сбила украинский самолет Су-27 в ДНР

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-27 в районе посёлка Райское в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.
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Элина Позднякова