Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Армия России сбила украинский самолет Су-27 в ДНР

Армия России сбила украинский самолет Су-27 в ДНР

Минобороны РФ: Российские военные сбили украинский самолет Су-27 в ДНР
01 апреля 2024, 14:05
Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-27 в районе посёлка Райское в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.


Накануне также сообщалось, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины.

Читайте также:

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх опорных пунктов ВСУ у Работина

В Минобороны назвали число военных ВСУ, взятых в плен за неделю

Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью
#самолет
#минобороны рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Очередной танк Abrams уничтожен на Авдеевском направлении
01 апреля 2024, 13:33

Фото: iStock/dr_evil

Очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Противник потерял до 295-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщает российское оборонное ведомство.

Помимо этого, на Авдеевском направлении Вооружённые силы РФ успешно отразили две атаки украинских штурмовых групп.

Российским военным также удалось поразить западную технику, находящуюся в распоряжении ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

Читайте также:

Полковник США Лейтон: ВСУ вынуждены сильнее отступать из-за продвижения ВС РФ

«Мост вышел из чата»: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ

Офицер Дэвис: Помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий
#вс рф
#всу
#танки
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ вынуждены всё больше отступать из-за натиска ВС РФ
Полковник США Лейтон: ВСУ вынуждены сильнее отступать из-за продвижения ВС РФ
01 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Продвижение армии России вынуждает украинских военных ещё сильнее отступать. Такое заявление сделал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, его слова передаёт CNN.
«У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. Это также может случиться в районе города Харьков», — считает Лейтон.

Он уточнил, что именно здесь ВСУ находятся в самой тяжёлой ситуации и при сложившихся обстоятельствах украинские военные будут вынуждены всё дальше отступать.

Таким образом, Лейтон считает, что совсем скоро на территориальной карте Украины появятся существенные изменения в местах расположения ВСУ, их обороны и передвижения линии фронта.

Читайте также:

Запад в ужасе от военного хода России

Офицер Дэвис: помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий

«Мост вышел из чата»: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ
#сша
#мост
#изменения
#помощь
#военные
#всу
#вс рф
#запад
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове сообщили о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры
Терехов: в Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура
01 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/happyphoton

Почти вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова разрушена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «Лига».
24 марта Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. В настоящее время сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны.

Глава города подчеркнул, что сейчас ситуация для энергетической отрасли Харькова крайне тяжёлая.

Жители города во время блэкаута посещают пункты обогрева и учебные заведения, где им бесплатно раздают еду, добавил Терехов.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ вряд ли будут бороться за Харьков и сдадут город без боя.

Читайте также:

Харьков остался без света после ударов ВС РФ по стратегическим объектам

Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков
#харьков
#энергетика
#вс рф
#обстрел
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад в ужасе от военного хода России
Меркурис: в марте Россия нанесла сильнейшие за время СВО удары по ВСУ
01 апреля 2024, 11:40

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

В марте ВС РФ нанесли сильнейшие за время спецоперации авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — сказал Меркурис.

Российские авиаудары привели к разрушительным последствиям для ВСУ, добавил он, подчеркнув, что ракетный арсенал РФ, направленный против украинских сил, огромен.

В субботу в Минобороны сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли 58 ударов по объектам ВСУ, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Читайте так же:

«Крупнейшее военное поражение»: Американский бизнесмен оценил контрнаступление ВСУ

МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
#всу
#вс рф
#минобороны
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офицер Дэвис: помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий
01 апреля 2024, 11:38

Фото: iStock/ValleraTo

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что финансовая и военная помощь США не предотвратит потерю Украиной еще большего количества территорий. Об этом Дэвис заявил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению подполковника, если конгресс США передаст финансовую помощь Киеву, то это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть абсолютное поражение. Дэвис отметил, что при этом страна потеряет огромное количество живой силы и территорий перед началом мирных переговоров.

Он добавил, что Россия занимает лидирующие позиции на линии боевого соприкосновения благодаря военной мощности своей армии. Дэвис заключил, что РФ имеет все необходимое для увеличения боевой мощности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Потеря Украиной территорий не имеет стратегического значения, заявил Кулеба

«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году

МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине
#сша
#россия
#помощь
#украина
#рф
#всу
#киев
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мост вышел из чата»: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ
Рогов: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ
01 апреля 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские военные взорвали мост в городе Гуляйполе в Запорожской области, по которому снабжались подразделения ВСУ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, удар по важному для ВСУ мосту был нанесён авиацией 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток».

«Авиаударом в Гуляйполе Запорожской области уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что именно через уничтоженный мост осуществлялось основное снабжение подразделений ВСУ на данном участке запорожского фронта.

Читайте также:

Рогов рассказал об отношении людей на Украине к личности Владимира Путина

Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»

«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине
#мост
#бпла
#telegram
#сво
#всу
#удар
#пво
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине
01 апреля 2024, 10:31

Фото: iStock/SimonLukas

Париж ожидает от Китая четкого послания России по конфликту на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает AFP.
По словам Сежурне, баланс политических сил должен стать благоприятным для украинской стороны. Отмечается, что в вопросе поддержки Украины Париж также рассчитывает на Финляндию.

Недавно глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. По ее словам, в настоящее время не стоит «раскрывать все карты» Запада.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французской армии на Украину. При этом лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Макрон ведет страну к самоубийству подобными заявлениями и действиями.

Читайте также:

«Мы вам здесь тоже не рады»: Захарова ответила мэру Парижа на критику спортсменов из РФ

Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
#президент
#париж
#макрон
#украина
#франция
#китай
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»
Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин: Установлено место сборки дронов «Баба Яга»
01 апреля 2024, 09:45

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты «Центра комплексных беспилотных решений», изучив трофейный дрон ВСУ «Баба Яга», смогли выяснить, где их собирают и цепочку поставок комплектующих. Об этом рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, его слова передаёт РИА Новости.
«Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было. Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией», — пояснил Кузякин.

По его словам, в результате проделанной работы удалось получить «бесценные данные» о том, как проводилась логистика, где они хранились производились и тестировались. Он добавил, что элементная база дрона рассказала намного больше, чем любой пленный специалист по БПЛА противника или агент.

Кузякин отметил, что всю полученную информацию передали в соответствующие органы и компетентные организации.

Читайте также:

БПЛА «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 км

Forbes: Российские БПЛА уничтожают лучшую технику ВСУ

Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег
#дрон
#данные
#украина
#бпла
#база
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Осталось 650 метров»: ВС РФ почти добрались до Часова Яра
РВ: Вооружённым силам РФ осталось 650 метров до Часова Яра
01 апреля 2024, 09:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия практическая добралась до Часова Яра, об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«До Часов Яра 650 метров. Десант продолжает прорыв обороны врага. Наступая от Артёмовска (Бахмута) 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперёд, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часов Яр», — сообщили военкоры.

Успехи российских войск признали и с вражеской стороны, сообщает РВ. Украинские аналитики публикуют карты, на которых очерчена территория, занимаемая Вооружёнными силами РФ. Они также отмечают, что российские силы продолжают стягивать на это направление свои резервы.

Читайте также:

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация

Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами

«Крупнейшее военное поражение»: Американский бизнесмен оценил контрнаступление ВСУ
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф