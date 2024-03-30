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В Минобороны назвали число военных ВСУ, взятых в плен за неделю

МО РФ сообщило о 18 сдавшихся в плен украинских военных
30 марта 2024, 15:40
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

За неделю в российский плен попали 18 украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что солдаты ВСУ сдались в плен добровольно.

Кроме того, в министерстве рассказали о массированном ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. За минувшую неделю были поражены центры принятий ВСУ, СБУ, и пункты размещения войск.


Потери противника превысили 1800 военных ВСУ на Авдеевском направлении. Также в Минобороны сообщили об уничтоженной технике противника. ВС РФ поразили четыре украинских РСЗО, пять РЛС, три станции контрбатарейной борьбы.

Прежде сообщалось, что российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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RT: боец ВС РФ чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж
30 марта 2024, 16:11

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российский военный чудом выжил после попадания авиабомбы в блиндаж.
Об этом сообщает RT.

В беседе с изданием он рассказал, что в момент попадания снаряда он находился в блиндаже. В какой-то момент раздался хлопок и удар. Когда российский солдат пришел в себя он увидел, что вся комната была в пыли.

По словам российского бойца, ВСУ нанесли спланированный авиаудар. Он добавил, что, если бы был разрыв боеприпаса, спастись бы не удалось.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области
30 марта 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Вооружённые силы РФ нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, расположенному в Николаевской области Украины. Кроме того, было нанесено огневое поражение базирующейся в том же районе воинской части.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате атаки повреждены объекты аэродромной инфраструктуры. Ранее подпольщик сообщал об уничтожении российскими военными системы украинской противовоздушной обороны в Чугуевском районе Харьковской области.

В последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#пво
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Подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе
30 марта 2024, 14:26

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия нанесла ракетный удар по объекту в Одессе, где располагался штаб ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
По информации портала, цель ВС РФ поражена. Объект был расположен под землей, отметили авторы публикации.Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Одессе. Также известно об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов Украины.

Минобороны РФ в настоящее время информацию об ударах не комментировало.

Прежде сообщалось, что российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео.

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#минобороны рф
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#вс рф
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Жительницу Харькова осудят за пророссийскую позицию и коллаборационизм
30 марта 2024, 13:45

Фото: istockphoto/olegda88

В Харькове 59-летняя местная жительница предстанет перед судом. Её обвиняют в пророссийской позиции и «коллаборационистской деятельности» из-за высказанного мнения о том, что с соседями нужно жить дружно.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, во время разговора с журналистами харьковчанка отрицала вооружённую агрессию России, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и «оккупацию части территории государства». Кроме того, женщина осуждала действия киевских властей.

Местные СМИ уточняют, что дело завели после того, как женщина упрекнула киевские власти в обстрелах Белгорода. Она заявила, что удары по Харькову — это ответ России на обстрелы её территорий. Поскольку её дом пострадал от попадания российской ракеты, она обвинила в этом власти Украины. На видео, опубликованном изданием «Страна.ua», жительница Харькова говорит о том, что «с соседями надо жить дружно».

По сообщениям западной прессы, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел против граждан Украины за «сотрудничество с Россией».

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#дело
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В Германии выразили беспокойство тем, что применила Россия в зоне СВО
Репке: после удара России бомбой ОДАБ-1500 поднялся дым в километр
30 марта 2024, 13:20

Фото: iStock/bpawesome

Россия впервые применила в зоне проведения спецоперации тяжелую объемно-детонирующую авиабомбу (ОДАБ) массой в 1500 кг. Такими предположениями поделился военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.
По его словам, припас был применен ВС РФ в Сумской области. После удара бомбы, в небе образовался столб густого дыма высотой в 1 километр. Репке отметил, что российские бомбы способны поражать цели на большом расстоянии. Они обладают значительной силой поражения.

Специалист также спрогнозировал изменения в конфликте после применения такого вида вооружения.

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#вооружения
#сво
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Украина начала поставлять на фронт макеты оружия
The Guardian: Украина начала поставлять на фронт больше поддельного оружия
30 марта 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Украина начала поставлять на фронт больше поддельного оружия и муляжи снарядов. Об этом сообщает издание The Guardian.
По информации агентства, таким образом ВСУ пытаются создать ложные цели для российской армии.

Спрос на муляжи оружия возрос после того, как удары по местам хранения боеприпасов участились со стороны ВС РФ. Поддельное оружие изготавливается на Украине, затем снаряжения хранится в опорных пунктах и складах. сообщают авторы статьи.

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Военкор Татаринов сообщил о ликвидации в Измаиле полковника ВСУ Сергеева

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
#оружие
#спрос
#всу
#вс рф
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Военкор Татаринов сообщил о ликвидации в Измаиле полковника ВСУ Сергеева
Военкор Татаринов: Ударом ФАБ в Измаиле уничтожен полковник ВСУ Сергеев
30 марта 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Zeferli

В результате удара российской фугасной авиационной бомбы в Измаиле Одесской области был уничтожен командир 126-й бригады местной территориальной обороны ВСУ полковник Анатолий Сергеев. Прилёт пришёлся прямо в штаб подразделения.
Об этом в своём телеграм-канале «Шёпот фронта» написал военный корреспондент Руслан Татаринов. По его словам, по итогам прошлого года количество убитых украинских полковников исчислялось сотнями. Очередной командир подразделения ВСУ нашёл свою смерть в результате бомбового удара, нанесённого тактической авиацией Военно-космических сил России.

Отмечается, что украинская армия несёт колоссальные потери в зоне специальной военной операции. По данным министерства обороны РФ, за время проведения СВО Киев потерял убитыми более 444 тысяч своих военнослужащих. Также российскими военными было уничтожено свыше шести тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.

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В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
30 марта 2024, 10:10

Фото: iStock/JARAMA

В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он не привел данных о том, о каком именно объекте идет речь, сообщив лишь то, что пораженный объект находится в Никопольском районе. Прежде также сообщалось о повреждении военной цели ВС РФ в Полтавской области.

Степень повреждений и назначение объекта власти Украины не озвучили. Минобороны РФ до настоящего времени информацию не комментировало.

Также стало известно о поражении ТЭС в Харьковской области. В результате массированного ракетного удара объект полностью оказался разрушен.

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#минобороны рф
#украина
#вс рф
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Российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео
Российские операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard по Донецком
30 марта 2024, 08:50

Фото: istockphoto/dr_evil

Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск с помощью своих «птичек» немецкий танк Leopard на Донецком направлении. Об этом рассказал командир взвода беспилотников с позывным Батайск.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что бойцы его подразделения получили информацию от соседней части, что на их участке концентрируется боевая техника противника. Эти данные также подтвердила воздушная разведка. Был экстренно поднят в воздух расчёт FPV-дронов (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.). Точным попаданием боеприпаса танк неприятеля был уничтожен.

По словам Батайска, сначала из-за пыли не удавалось определить тип поражённой вражеской техники. Но затем появились кадры видеозаписи, переданные с дрона-разведчика, с помощью которых удалось определить, что уничтоженным танком был Leopard производства Германии.

Российский боец рассказал, что западная техника совсем не является неуязвимой, какой её пытались представить союзники Киева. Танки Leopard и Abrams не обладают какой-то повышенной защитой и живучестью и прекрасно превращаются в металлолом российскими военными, заключил Батайск.






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