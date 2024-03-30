В Минобороны назвали число военных ВСУ, взятых в плен за неделю

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За неделю в российский плен попали 18 украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что солдаты ВСУ сдались в плен добровольно.
Кроме того, в министерстве рассказали о массированном ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. За минувшую неделю были поражены центры принятий ВСУ, СБУ, и пункты размещения войск.
Потери противника превысили 1800 военных ВСУ на Авдеевском направлении. Также в Минобороны сообщили об уничтоженной технике противника. ВС РФ поразили четыре украинских РСЗО, пять РЛС, три станции контрбатарейной борьбы.
Прежде сообщалось, что российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, в министерстве рассказали о массированном ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. За минувшую неделю были поражены центры принятий ВСУ, СБУ, и пункты размещения войск.
Прежде сообщалось, что российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова