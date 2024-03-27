Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх опорных пунктов ВСУ у Работина

Видео: Минобороны России
Расчёты FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» уничтожают противника в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Запорожской области расчёты дронов-камикадзе уничтожили три опорных пункта ВСУ и две единицы бронированной украинской противника.
Российские операторы, несмотря на наличие у украинской армии систем радиоэлектронной борьбы, находят способы для уничтожения противника.
Ранее в этот день сообщалось, что российская армия зачистила несколько крупных украинских укрепрайонов недалеко от освобождённого села Ивановское (ранее – Красное) и Часов Яра.
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Анастасия Чинкова