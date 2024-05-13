Армия России ударила по месту дислокации 200 боевиков ВСУ у Чугуева

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Российские военные ударили по месту дислокации украинских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области. Под удар попало более 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет», — цитирует РИА Новости Лебедева.
При этом он отметил, что точное число погибших и раненых неизвестно, однако, по словам медиков, «мёртвых грузили просто в самосвалы КамАЗ».
Подполье уточняет, что через Чугуев переправляются резервы ВСУ, которые потом идут на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление. Также именно туда прибывают военные для доукомплектования «потрепанных» подразделений украинской армии.
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Элина Позднякова