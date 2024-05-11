Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Херсонской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, во время атаки по Херсону было уничтожено несколько украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Он также добавил, что в село Тягинка был прилет ствольной артиллерии, что отменило планы украинской армии по ротации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова