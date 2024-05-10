Подполье: ВС РФ нанесли удары по расположению личного состава ВСУ в Харькове

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Российские силы нанесли удар по позициям украинской армии в Харькове, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
По информации собеседник агентства, российские войска нанесли удар по складам с украинскими боеприпасами, а также по местам расположения личного состава ВСУ.
Напомним, ранее Лебедев сообщал, что Вооружённые силы РФ ударили по ж/д вокзалу в Снегирёвке Николаевской области. Чуть позже к поражённой территории стянулись десять карет скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Из Харькова сообщают: «Харьков, 03.20, взрывы Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся «скорые» без сирен, но с мигалками», — уточнил Лебедев, ссылаясь на свои источники.
Напомним, ранее Лебедев сообщал, что Вооружённые силы РФ ударили по ж/д вокзалу в Снегирёвке Николаевской области. Чуть позже к поражённой территории стянулись десять карет скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева