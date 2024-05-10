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Подполье: ВС РФ нанесли удары по расположению личного состава ВСУ в Харькове

10 мая 2024, 08:37
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы нанесли удар по позициям украинской армии в Харькове, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
По информации собеседник агентства, российские войска нанесли удар по складам с украинскими боеприпасами, а также по местам расположения личного состава ВСУ.

«Из Харькова сообщают: «Харьков, 03.20, взрывы Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся «скорые» без сирен, но с мигалками», — уточнил Лебедев, ссылаясь на свои источники.



Напомним, ранее Лебедев сообщал, что Вооружённые силы РФ ударили по ж/д вокзалу в Снегирёвке Николаевской области. Чуть позже к поражённой территории стянулись десять карет скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
В Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов
Старовойт: в Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов
10 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Kara Capaldo

Губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам Старовойта, в результате атаки украинских беспилотников загорелись три дома. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области. Пострадавшие и разрушения в этом регионе отсутствуют.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#курская область
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ВСУ обстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон
10 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ открывают огонь по гражданским, которые пытаются сбежать их Херсон, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на партизанов.
По информации агентства, Вооружённые силы Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям, пытающимся покинуть Херсон и попасть на левый берег Днепра.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Херсон превратился в «город страха и горя». По его словам, город наводнили вооружённые люди, которые пьянствуют, дебоширят и отказываются платить за себя в заведениях. Мирные жители боятся выходить на улицу. Подробнее о происходящем в Херсоне читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
#сво
#всу
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В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил
10 мая 2024, 08:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Об этом информирует РИА Новости.
Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.

Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит военного блока в Вашингтоне, так как тема Украины станет там главной. При этом Смит пояснила, что вступления Киева в НАТО на саммите не ожидается.

Напомним, Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс в сентябре 2022 года. До сих пор данный вопрос остается открытым.

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#саммит
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#британия
#переговоры
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«Займут весь Донбасс»: в ВСУ оценили шансы России на продвижение в регионе
Полковник ВСУ Федосенко заявил, что ВС России скоро возьмут Харьков и Днепр
10 мая 2024, 08:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко оценил вероятность того, что российские войска займут весь Донбасс. Об этом сообщает The Economist.
По мнению Федосенко, вероятность составляет порядка 70%. Он добавил, что через несколько недель российские силы будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге.

Полковник подчеркнул, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять данное продвижение, и какой ущерб понесут участники противостояния. Федосенко также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью российской армии.

Ранее сообщалось, что расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра.

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#военные
#ущерб
#всу
#минобороны
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Российские силы нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС РФ ударили по путевой станции в Снигирёвке и расположению ВСУ
10 мая 2024, 08:23

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российская армия нанесла удар по Вооружённым силам Украины в Николаевской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
«В 3.00 и 3.20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными», — рассказала собеседник агентства.

Он также уточнил, что около 05:00 к железнодорожному вокзалу Снигирёвки стянулись 10 машин скорой помощи, территорию оцепили. Сотрудники Службы безопасности Украины начали поквартирный обход близлежащих домов в поисках оппозиции.

По происходящему в Новопетровке точных данных у Лебедева нет. По его словам, украинские войска не позволяют местным жителям покидать их дома.

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#вс рф
#всу
#сво
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Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Минобороны сообщило о применении дронов для срыва попытки ВСУ форсировать Днепр
10 мая 2024, 08:20

Фото: iStock/vadimrysev

Расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что также были обнаружены лодки противника, пытавшиеся пересечь реку. В военном ведомстве отметили, что координаты целей были переданы артиллеристским группировки, которые не только поразили позиции пехоты, но и уничтожившим лодки украинской армии.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Ключевая проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#удар
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В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного
РИАН: В Польше нашли могилу неудавшегося актера, ставшего наемником на Украине
10 мая 2024, 08:05

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Польше обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы, который снимал убийство российского военного. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что захоронение находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Погибшему наемнику был 41 год.

По данным источника, некоторые аккаунты Шереметы в социальных сетях зачищены. Однако в одной из соцсетей до сих пор виден ролик, в котором за кадром звучит его голос.

По предварительным данным, именно польский наемник снимал, как добивали российского военнослужащего в подбитой БМП.

Напомним, ранее на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.

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#наемник
#польша
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В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник ВСУ
Старовойт: в Кореневском районе Курской области силы РЭБ перехватили БПЛА ВСУ
10 мая 2024, 07:52

Фото: iStock/valio84sl

Губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Старовойт также призвал жителей сохранять бдительность и не трогать обломки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. По словам мэра столицы Сергея Собянина, БПЛА летел на Москву.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#бпла
#минобороны
#спецоперация
#дрон
#курская область
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В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино
Минобороны назвало FPV-дроны ВСУ основной проблемой штурмовых групп в Очеретино
10 мая 2024, 07:28

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что основная проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников. Российские солдаты были вынуждены «уворачиваться» от атаковавших дронов.

Бойцы ВС РФ входили в населенный пункт группами. В военном ведомстве добавили, что действия производились при постоянном контроле беспилотных летательных аппаратов и совместной работе с артиллерийскими расчетами, авиацией и иными подразделениями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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#минобороны рф
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