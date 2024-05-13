ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

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ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он рассказал, что вечером 12 мая город Миргород получил два удара. Первый пришелся по военному аэродрому. Его описали как мощный, а второй в туже сторону, но был гораздо сильнее и с детонацией. После второго взрыва местные жители видели до десяти карет скорой помощи. По словам координатора, врачам, которые были дома, пришло уведомление, что нужно экстренно выйти на работу.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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«По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников», — сообщил он.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Дарья Осипова