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В Черниговской области у границы с Россией зафиксирован удар. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар нанесен туда, где скапливались ВСУ в ожидании возможного вторжения из Чернигова, передает РИА Новости.
«Взрывы были зафиксированы возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, проявляя особую дерзость, начали собирать силы и средства в надежде на вторжение из Чернигова», - заявил Лебедев.Он также отметил, что удары были нанесены в различных населенных пунктах Черниговской области, таких как Заречье, Гремяч и Семеновский район.
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Артем Кузьмин