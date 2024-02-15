Армия России ударила по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье

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Армия России нанесла удар по украинскому заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье, который временно находится под контролем украиских властей. Об этом рассказал председатель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что при российском ударе был поражен цех в Шевченковском районе города. Там ремонтировали и производили авиационные двигатели для вражеских самолетов и вертолетов.
По словам Рогова, украинские силовики устроили охоту на российских шпионов среди местного населения.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшим утром ВС РФ нанесли мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что все намеченные цели были поражены.
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По словам Рогова, украинские силовики устроили охоту на российских шпионов среди местного населения.
«Сейчас по городу ищут российских шпионов, по близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — цитирует ТАСС Рогова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшим утром ВС РФ нанесли мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что все намеченные цели были поражены.
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Элина Позднякова