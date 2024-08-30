Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 18 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, четыре – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали отступать с передовых позиций. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.
На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали отступать с передовых позиций. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.
На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова