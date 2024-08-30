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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 18 БПЛА ВСУ
30 августа 2024, 07:39
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 18 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, четыре – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали отступать с передовых позиций. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.

На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
Появилась информация, что ВСУ начали отступать с передовых позиций
Марочко: ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска
30 августа 2024, 07:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к населенному пункту. Он рассказал, что на некоторых участках украинские военные отходят налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении бойцы РФ отбросили украинских боевиков на западный берег реки Жеребец, продвинувшись нв 3 км севернее Стельмаховки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
Шапша: на окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ
30 августа 2024, 07:06

Фото: iStock/NiseriN

На окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал губернатор.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#владимир путин
#президент
#бпла
#сво
#всу
#пво
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«Огромное количество»: ВСУ специально грабят и сжигают дома жителей Курской области
Мирошник: ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома жителей Курской области
30 августа 2024, 06:52

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться.
Мирошник отметил, что на прошлой неделе посетил Курскую область и встретился с десятками местных жителей, которые поделились с ним историями о преступлениях со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. Я посещал такие дома буквально через несколько часов после нанесения ударов по обычным пустым домам», — рассказал посол.
По словам Мирошника, украинские военные часто наносили удары по домам с использованием зажигательных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Он также добавил, что в ряде деревень ВСУ расстреливали дома из БТР в упор и, по словам местных жителей, «веселились, когда дома пылали».

Мирошник подчеркнул, что украинские военные специально выбирают дома на территориях, откуда были эвакуированы люди, и целенаправленно наносят по ним удары, уничтожая имущество, которое люди собирали всю свою жизнь.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По его словам, операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

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#дома
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ПВО остановила масштабную атаку на Брянск: три беспилотника сбиты
Богомаз: Силы ПВО уничтожили ещё три украинских дрона над Брянской областью
30 августа 2024, 06:10

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Таким образом, общее количество сбитых дронов за ночь достигло 11.

«Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил Богомаз.

Ранее было сообщено об уничтожении восьми украинских беспилотников в том же регионе. По словам губернатора, в результате происшествий никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.

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#всу
#минобороны
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В Раде раскрыли, как ложь генералов разрушает оборону Украины
Депутат Рады Безуглая: культура лжи в ВСУ разрушает военное руководство
30 августа 2024, 03:45

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.
Безуглая подчеркнула, что в ВСУ никто не несет наказания за ложные отчеты, несмотря на серьезные проблемы.

«И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук (командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук — прим. ред.) остается в должности», — заявила она, критически оценивая ситуацию.
Ранее депутат сообщила о том, что истребитель F-16 ВСУ был сбит дружественным огнем. По ее информации, самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного Киеву западными партнерами. Официальные доклады же называют ошибку пилота причиной крушения.

Безуглая также напомнила о другой проблеме: по словам депутата Нины Южаниной, закупки для ВСУ стали новой нишей для коррупции, с значительным завышением цен в сфере оборонных закупок.

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#депутат
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#верховная рада
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В Курской области украинские военные расстреляли трех детей, эвакуировавшихся на мотоцикле
Боевики ВСУ выстрелили в спину детям от 10 до 12 лет, ехавшим на мотоцикле
30 августа 2024, 03:30

Фото: istock/Rian Maulana

В Курской области произошла трагедия: украинские военные расстреляли троих детей, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Информацию об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.
По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Дети в возрасте от 10 до 12 лет были посажены на мотоцикл с коляской и направлены в указанном направлении. Однако, когда подростки поехали, их расстреляли в спину, передает ТАСС.

Кадет подчеркнул, что это далеко не единственный случай преступлений украинских военнослужащих. Он также сообщил о расстреле пожилых людей в Малой Локне, которые ожидали эвакуационного автобуса. По его словам, всего в этом селе жертвами ВСУ стали около десяти мирных жителей.

Кроме того, 27 августа стало известно о подобном преступлении: украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться. Все трое погибли на месте.

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#дети
#мотоцикл
#военные
#всу
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«Масштабный кризис»: на Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Меркурис: в зоне СВО начался масштабный кризис
30 августа 2024, 02:16

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в зоне Специальной военной операции (СВО) в Донбассе начался масштабный кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, крах украинской обороны на этом направлении стал лишь вопросом времени. Свое мнение Меркурис озвучил в своем блоге на YouTube.

«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом. Не думаю, что кто-то всерьез сомневается в общей ситуации», — отметил эксперт, добавив, что постоянные успехи российской армии способствуют разрушению оборонительных позиций ВСУ вокруг города Красноармейска (Покровск).
Меркурис также подчеркнул, что российские войска перерезали линии снабжения ВСУ в этом регионе, что еще больше усугубляет ситуацию для украинской стороны.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, что открывает путь на Покровск — один из ключевых стратегических узлов для украинских сил на западе ДНР.

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Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в Курской области
30 августа 2024, 01:56

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться на приграничной территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство также предоставило видео с работой реактивной системы залпового огня и заявлениями бойцов реактивного взвода.
«В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения», — цитируют в министерстве слова командира реактивного взвода с позывным «Балу».
В МО РФ также добавили, что расчеты «Градов» умело пользуются эффектом неожиданности, чтобы противник даже не мог понять, откуда на этот раз случится прилет.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».

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#самолет
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#всу
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Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении
Алаудинов: артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении
30 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Longfin Media

Артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».
«Противник пытался опять проявить себя на парочке участков, но в то же самое время понес очень большие потери безрезультатно, скажем так. За сегодняшний день у нас улов небольшой. Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд «Аида» подбил две ББМ», — рассказал он.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, в связи с чем армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».

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#военные
#армия
#всу
#вс рф
#танк
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