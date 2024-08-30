Обстрелы Курской области, бои в Селидово и Торецке, крушение F-16: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
ВСУ используют в Курской области снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 30 августа приводит редакция «Радио 1».
Из них 11 БПЛА сбили над Брянской областью, 4 дрона уничтожили над территорией Крыма, 2 – над Калужской областью и 1 – над Белгородской областью.
Вблизи Коренево ВСУ проводят перегруппировку. Под Мартыновкой и Борками уничтожены несколько украинских штурмовых групп. К утру тяжелые бои разгорелись с новой силой, сообщает Телеграм-канал «Два майора».
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что украинские боевики применяют для обстрелов домов в регионе снаряды со шрапнелью. Он добавил, что посетил один из обстрелянных домов.
Благодаря освобождению Селидово удастся перерезать несколько трасс на Курахово и ослабить логистику между Курахово и Покровском. Минобороны сообщило об освобождении н.п. Николаевка. В Михайловке ведутся бои.
Севернее Карловки войска РФ установили флаг на здании бывшей резиденции Нусенкиса на территории садоводческого товарищества «Рассвет». Теперь бои в этом районе идут за Галицыновку.
В Красногоровке операторы FPV-дронов обнаружили пункт временной дислокации армии Украины и ликвидировали его. Это было совершено при взаимодействии с БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к городу. Он добавил, что на некоторых участках бойцы ВСУ отходят налегке, бросая на позициях оружие и боекомплект.
Часовоярское направлениеОколо населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает Минобороны.
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Над Россией за ночь сбили 18 БПЛАВ Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 беспилотников ВСУ над территорией РФ.
Из них 11 БПЛА сбили над Брянской областью, 4 дрона уничтожили над территорией Крыма, 2 – над Калужской областью и 1 – над Белгородской областью.
Крушение первого F-16 на УкраинеПервый F-16 потерпел крушение, летчик погиб, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным источника WSJ, причиной стала ошибка пилота.
«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — скаазно в сообщении издания УНИАН.
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Курская областьВ Курской области на севере Суджанского района ведутся ожесточённые бои. Украиская армия атаковала позиции ВС РФ в районе н.п. Камышевка и Киреевка. На юге Суджанского района российские войска бьют по противнику артиллерией и ударными дронами в районе населенных пунктов Черкасская Плехово, Конопелька, и Борки.
Вблизи Коренево ВСУ проводят перегруппировку. Под Мартыновкой и Борками уничтожены несколько украинских штурмовых групп. К утру тяжелые бои разгорелись с новой силой, сообщает Телеграм-канал «Два майора».
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что украинские боевики применяют для обстрелов домов в регионе снаряды со шрапнелью. Он добавил, что посетил один из обстрелянных домов.
«Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — рассказал Мирошник.Мирошник также сообщил, что бойцы ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которым удалось эвакуироваться. Он отметил, что на прошлой неделе ездил в Курскую область, где встретился с десятками местных жителей, которые рассказали ему о преступлениях со стороны украинских военнослужащих.
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Покровское направлениеБои в Селидово ведутся в центральной части города. ВС РФ освободили шахту «Россия» и примыкающий на ней террикон. Это ключевая высота в этом районе, поэтому положение противника ещё сильнее ухудшилось, пишет военкор Евгений Лисицын.
Благодаря освобождению Селидово удастся перерезать несколько трасс на Курахово и ослабить логистику между Курахово и Покровском. Минобороны сообщило об освобождении н.п. Николаевка. В Михайловке ведутся бои.
Севернее Карловки войска РФ установили флаг на здании бывшей резиденции Нусенкиса на территории садоводческого товарищества «Рассвет». Теперь бои в этом районе идут за Галицыновку.
Торецкое направлениеНа Торецком направлении ведутся бои в городской застройке самого города и немного западнее, вблизи Пантелеймоновки. Освобождение населенного пункта позволит выровнять линию боевого соприкосновения, перерезать трассу на Константиновку и окружить украинских военных в Розовке.
Донецкое направлениеУкраинские войска за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого погиб один человек, а пятеро были ранены. Повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и 11 домостроений, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В Красногоровке операторы FPV-дронов обнаружили пункт временной дислокации армии Украины и ликвидировали его. Это было совершено при взаимодействии с БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
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Купянское направлениеНа этом участке фронта российские войска продвинулись в районе Песчаного и Табаевки, а также освободила Синьковку и, по некоторым сведеньям, Стельмаховку.
ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к городу. Он добавил, что на некоторых участках бойцы ВСУ отходят налегке, бросая на позициях оружие и боекомплект.
Часовоярское направлениеОколо населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает Минобороны.
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Алина Юрчак