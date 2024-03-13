Армия России уничтожает новую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Армия России наносит предупреждающие удары по новым линям обороны, которые строят ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ сейчас строят сразу несколько линий обороны на подконтрольной Украине территории региона. Все они находятся на расстоянии от трех до 20 км от линии фронта.
При этом он подчеркнул, что замысел ВСУ является понятным для российской армии. По словам Рогова, ВС РФ наносит в основном наносит удары по первой линии украинской обороны, которая строится вдоль линии боевого соприкосновения.
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«На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами», — цитирует РИА Новости Рогова.
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Элина Позднякова