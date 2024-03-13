Армия России уничтожает новую линию обороны ВСУ в Запорожской области

Армия России наносит предупреждающие удары по новым линям обороны, которые строят ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.