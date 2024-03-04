Рогов заявил об активизации боев в нескольких районах Запорожской области

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Кроме села Работино бои активизировались еще в нескольких районах Запорожской области. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — цитирует РИА Новости Рогова.
Напомним, 3 марта Рогов сообщал, что в селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками. По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск. Эксперт также отметил, что ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.
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Элина Позднякова