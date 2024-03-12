Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино

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Российские военные продвинулись на северо-запад от Работино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Также он отметил, что в самом селе продолжаются ожесточённые бои.
Ранее Рогов сообщал, что активные бои ведутся сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Так, боестолкновения наблюдаются в селе Вербовое, недалеко от сёл Жеребянки и Пятихатки, а также северо-восточнее города Васильевка.
Рогов добавил, что ВСУ перебрасывают в Работино подразделения своих войск с авдеевского направления.
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Ранее Рогов сообщал, что активные бои ведутся сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Так, боестолкновения наблюдаются в селе Вербовое, недалеко от сёл Жеребянки и Пятихатки, а также северо-восточнее города Васильевка.
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Анастасия Чинкова