Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 ударом по аэродрому во Львове

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Армия России ударом по территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове уничтожила два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
«Во Львове удары нанесены по территории Международного аэропорта им. Данилы Галицкого. Объект поражен как минимум двумя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и двумя крылатыми ракетами «Х-101/555». По предварительным данным в результате нанесенных ударов уничтожено два МиГ-29 ВВС Украины», — написал Рожин в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что один украинский Су-24М был поврежден в результате российского удара.
Таким образом, военный эксперт выразил уверенность в том, что ВСУ активно используют военную базу на территории аэропорта. Там замечены перемещения лётной техники и транспортных средств.
Ранее Минобороны сообщало, что российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове.
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Элина Позднякова