ВСУ бежали из укрепрайона у Невельского, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ВСУ пытаются продвигаться в Курской области и закрепиться на занятых территориях, тем временем оборона противника рушится по всей линии фронта, армия России окружает Угледар, ведут бои в Селидово и Украинске.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 4 сентября приводит редакция «Радио 1».
Основные боевые действия идут в Суджанском и Кореневском районах, противник постоянно атакует несколькими волнами и старается сразу закрепиться вторым эшелоном. ВСУ пополняет свои потери через КПП «Суджа», перебрасывая бронетехнику и личный состав.
Тем не менее по скоплениям боевиков в лесных массивах активно работает наша авиация, применяя в том числе ФАБ-3000 с УМПК и ОДАБ.
По последним данным Минобороны РФ, нанесён удар по скоплению сил и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум, готовившихся атаковать Курскую область. Уничтожено 20 машин и до 80 боевиков.
При этом военный аналитик Юрий Подоляка сообщает, что под Курск новых мощных резервов ВСУ больше не отправляют. Основные силы теперь направлены под Покровск, Селидово и Курахово.
Здесь российские бойцы продвигаются в районе села Желанное Первое. Военкор Евгений Лисицын считает, что основной акцент делается на южный участок фронта на этом направлении. ВСУ смогли стянуть резервы в Селидово и пытаются всеми силами удержать город, ведутся бои. Похожая ситуация складывается и в Украинске.
Боевики украинской армии в спешке бежали из кармана у Невельского, чтобы избежать попадания в окружение. Населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, которые продолжают здесь продвижение. ВСУ вынуждены были откатиться в район Красногоровки, потеряв большую территорию. Важно, что украинский укрепрайон у Невельского был единственным, который противник держал ещё с 2014 года. Таким образом, на Донецком направлении теперь полностью прорвана вся первая линия обороны, которую ВСУ строили 10 лет.
Бои идут в окрестностях Водяного и Пречистовки. Здесь у ВС РФ фиксируются успехи, как и к западу от Павловки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что российские бойцы взяли Пречистовку под свой контроль.
По Угледару армия России наносит множественные удары артиллерией и авиацией. ВС РФ продолжают акцентированное продвижение на флангах, чтобы создать угрозу окружения города. Противник характеризует ситуацию как «очень сложную».
Здесь российская армия расширяет контроль над территориями в районе Песчаного. Наши штурмовики фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового. Также ведутся бои в Синьковке.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает атаку ВСУ в Курской области решающим боем, который и станет завершением СВО.
По его словам, ВСУ перебросили в российское приграничье самые боеспособные подразделения, из-за чего у противника посыпалась оборона по всей линии фронта.
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Курская область
Основные боевые действия идут в Суджанском и Кореневском районах, противник постоянно атакует несколькими волнами и старается сразу закрепиться вторым эшелоном. ВСУ пополняет свои потери через КПП «Суджа», перебрасывая бронетехнику и личный состав.
Тем не менее по скоплениям боевиков в лесных массивах активно работает наша авиация, применяя в том числе ФАБ-3000 с УМПК и ОДАБ.
По последним данным Минобороны РФ, нанесён удар по скоплению сил и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум, готовившихся атаковать Курскую область. Уничтожено 20 машин и до 80 боевиков.
При этом военный аналитик Юрий Подоляка сообщает, что под Курск новых мощных резервов ВСУ больше не отправляют. Основные силы теперь направлены под Покровск, Селидово и Курахово.
Покровское направление
Здесь российские бойцы продвигаются в районе села Желанное Первое. Военкор Евгений Лисицын считает, что основной акцент делается на южный участок фронта на этом направлении. ВСУ смогли стянуть резервы в Селидово и пытаются всеми силами удержать город, ведутся бои. Похожая ситуация складывается и в Украинске.
Кураховское направление
Боевики украинской армии в спешке бежали из кармана у Невельского, чтобы избежать попадания в окружение. Населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, которые продолжают здесь продвижение. ВСУ вынуждены были откатиться в район Красногоровки, потеряв большую территорию. Важно, что украинский укрепрайон у Невельского был единственным, который противник держал ещё с 2014 года. Таким образом, на Донецком направлении теперь полностью прорвана вся первая линия обороны, которую ВСУ строили 10 лет.
Южно-Донецкое направление
Бои идут в окрестностях Водяного и Пречистовки. Здесь у ВС РФ фиксируются успехи, как и к западу от Павловки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что российские бойцы взяли Пречистовку под свой контроль.
«С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре», — пишет Поддубный в своем Telegram-канале.
По Угледару армия России наносит множественные удары артиллерией и авиацией. ВС РФ продолжают акцентированное продвижение на флангах, чтобы создать угрозу окружения города. Противник характеризует ситуацию как «очень сложную».
Купянское направление
Здесь российская армия расширяет контроль над территориями в районе Песчаного. Наши штурмовики фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового. Также ведутся бои в Синьковке.
Решающий бой
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает атаку ВСУ в Курской области решающим боем, который и станет завершением СВО.
По его словам, ВСУ перебросили в российское приграничье самые боеспособные подразделения, из-за чего у противника посыпалась оборона по всей линии фронта.
«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — считает Алаудинов.
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Элина Позднякова