Минобороны РФ подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве

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3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«3 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ. Других подробностей не приводится.
Кроме того, утром, 4 сентября, ВС РФ нанесли мощный групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове. Там производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.
По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены.
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Элина Позднякова