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Украинский военный рассказал, что боевики ВСУ бьют по своим же при помощи беспилотников, чтобы меньше военнослужащих оказались в плену у ВС РФ на Курщине. Данные предоставили в Минобороны России.
«Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на «Казак» и вывезли на «Казаке». Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны», — поделился боевик ВСУ Александр Рафалюк.Пленник добавил, что украинских военных обучали те военнослужащие, которых списали по здоровью, им запрещалось пользоваться оружием.
«Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — заключил Рафалюк.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима. В августе 2024 года противник вторгся в приграничье Курской области, получив отпор от пограничников, бойцов ВС РФ и сотрудников Росгвардии. Бои в российском регионе идут и сейчас.
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Никита Кротов