ВС РФ освободили Ильинку в Донбассе

Фото: stat.mil.ru
ВС РФ продолжают свое наступление в Донбассе. Сегодня, 20 ноября, стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. Село, как отмечается, удалось взять под контроль подразделениям группировки войск «Центр».
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении министерства.Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено освобождение села Новоалексеевки в Донбассе силами ВС РФ. На кадрах видно, как российские военные при поддержке бронегруппы заняли лесополосу и уничтожили укрепления с боевиками ВСУ. В этот момент ударные расчеты беспилотников атаковали украинскую военную технику и живую силу, чтобы штурмовики ВС РФ продвигались вперед.
В итоге армия России смогла занять ключевые позиции и установить флаг России в Новоалексеевке.
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Данил Пономарев