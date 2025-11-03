Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине

03 ноября 2025, 07:40

Военкор Поддубный сообщил о уничтожении Бурштынской ТЭС на Украине

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские войска нанесли удар по Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 1».