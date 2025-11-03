Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине
Российские войска нанесли удар по Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, украинская сторона вынуждена констатировать неэффективность своей системы противовоздушной обороны перед усиливающимися атаками России, что серьезно ослабляет энергетическую систему страны.
Поддубный добавил, что ВС России продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по складам с боеприпасами, военным базам, аэродромам и железнодорожным объектам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
