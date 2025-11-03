Российские силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, по 29 дронов сбили над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Волгоградской областью, по одному— над территорией Белгородской области и Ставропольского края. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
