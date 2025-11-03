Из Суджи вывезли и передали родственникам тела 300 жителей, погибших от рук ВСУ
Около 300 тел мирных жителей, погибших от рук украинских боевиков в Судже Курской области, эвакуированы с приграничных территорий и переданы родственникам. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.
Все тела сначала доставлялись в морг, где над ними провели необходимые экспертизы и процедуру опознания перед передачей семьям погибших.
«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены. (...) В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — пояснил собеседник РИА Новости.Согласно материалу, в ходе поисковых мероприятий, проводившихся с середины августа, удалось обнаружить останки 112 местных жителей, которых зверски убили украинские формирования.
Ранее сообщалось, что в частном доме города Суджи обнаружили тело обнаженной женщины. Оно находилось на матрасе в гостиной комнате. Из-за значительной степени разложения установить причину смерти на месте оказалось невозможно.