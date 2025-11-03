ПВО ночью отразила атаку БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией пяти районов Ростовской области. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.
Воздушная атака отражалась ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах.
Слюсарь отметил, что в результате нападения ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что около 300 тел мирных жителей, погибших от рук украинских боевиков в Судже Курской области, эвакуированы с приграничных территорий.
Сначала все тела доставлялись в морг, где над ними провели необходимые экспертизы и процедуру опознания перед передачей семьям погибших.
Читайте также: