Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наёмников в районе Харькова

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Армия России нанесла мощный удар по пункту дислокации иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что армия России нанесла групповой удар, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию. Удалось ликвидировать украинский радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления, а также две пусковые установки ЗРК С-300.
Также в ведомстве добавили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-27 в районе посёлка Райское в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.
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«Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.
Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также одну американскую управляемую авиабомбу JDAM.
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Элина Позднякова