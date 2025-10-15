Армия России уничтожила цех по производству беспилотников ВСУ в Харькове

15 октября 2025, 06:51

РИА Новости: в Харькове уничтожен цех по производству беспилотников ВСУ

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Российская армия ликвидировала цех по сборке FPV-дронов в Харькове. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.