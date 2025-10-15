Армия России уничтожила цех по производству беспилотников ВСУ в Харькове
Российская армия ликвидировала цех по сборке FPV-дронов в Харькове. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Согласно полученной информации, продукция предприятия предназначалась украинским подразделениям беспилотной авиации. В частности, их использовали 57-я отдельная мотопехотная и 127-я отдельная тяжёлая механизированная бригады ВСУ.
Таким образом, уничтожение указанного объекта существенно затруднит дальнейшую деятельность указанных частей в сфере беспилотных операций.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, это и был тот самый удар по цеху с БПЛА.
