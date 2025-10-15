Марочко рассказал об успехах российской армии в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) добились прогресса в районе населенных пунктов Торское и Ямполь на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения ВС РФ успешно укрепили свои позиции возле села Торское. К северу-западу от Ямполя российские войска заняли лесной массив и установили огневой контроль над железнодорожной станцией Медовый.
Марочко также указал, что непосредственно в поселке Ямполь российские военнослужащие захватили несколько зданий, включая административное помещение поселковой администрации.
Ранее лидер ДНР Денис Пушилин подтвердил продвижение подразделений ВС РФ вблизи Красного Лимана и активное участие в боях за поселок Ямполь.
