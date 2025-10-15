Марочко рассказал об успехах российской армии в ДНР

15 октября 2025, 06:38

Фото: istockphoto / Evgeny555

Вооруженные силы России (ВС РФ) добились прогресса в районе населенных пунктов Торское и Ямполь на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.