Одна проблема может поставить крест на поставках ракет Tomahawk Украине
Перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский оказался перед сложной задачей финансирования закупки американских ракет Tomahawk. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
По его словам, уже сейчас Зеленский пытается найти донора, который покроет все расходы. Стоит отметить, что США не собираются давать ракеты бесплатно и ожидают оплаты за поставки.
Кроме того, по словам журналиста, среди стран Европы пока не сформирована четкая позиция касательно финансирования вооружений, а реальная политика действующего американского руководства остается неопределенной.
Ранее в минобороны Великобритании заявили, что за последние полгода передали Украине 85 тысяч беспилотников.
