Одна проблема может поставить крест на поставках ракет Tomahawk Украине

15 октября 2025, 06:29

Welt: Украина может остаться без ракет Tomahawk из-за отсутствия финансирования

Фото: istockphoto / e-crow

Перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский оказался перед сложной задачей финансирования закупки американских ракет Tomahawk. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.