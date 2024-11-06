Армия России усилила атаки по всей линии фронта

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Боевики ВСУ жалуются на усиление российских по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на офицера ВСУ Павла Федосенко, командующего украинским подразделением в районе ранее освобожденного ВС РФ Селидово.
«Россия усиливает свои атаки», — заявил Федосенко.
По данным издания, атаки российских сил усиливаются по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков заявил, что ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Он вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась.
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Элина Позднякова