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Армия России усилила атаки по всей линии фронта

Telegraph: в ВСУ пожаловались на усиление атак ВС РФ по всей линии ЛБС
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Боевики ВСУ жалуются на усиление российских по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на офицера ВСУ Павла Федосенко, командующего украинским подразделением в районе ранее освобожденного ВС РФ Селидово.
«Россия усиливает свои атаки», — заявил Федосенко.

По данным издания, атаки российских сил усиливаются по всей линии боевого соприкосновения.



Ранее офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков заявил, что ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Он вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась.

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ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии
06 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/aapsky

Украинские боевики из артиллерии обстреливают Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в городе уже зафиксировано порядка трех прилетов. Рогов призвал местное население быть внимательными и находиться в укрытиях.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

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На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ
06 ноября 2024, 13:51

Фото: iStock/Olena_Z

Американский журнал Forbes сообщает, что правительство Киева готовится к новому наступлению на российские приграничные территории.
Вооруженные силы Украины получили свежие поставки военной техники, включая бронетехнику из США и Франции и танки марки «Leopard».

Согласно информации издания, целью удара могут стать участки приграничья с хорошими или асфальтированными дорогами. Такой вывод можно сделать исходя из того, что значительная часть поступившей техники — колесная.

По мнению экспертов, под удар нового наступления могут стать российские приграничные регионы, в частности Брянская и Белгородская области.

Кроме того, Киев может осуществить атаку вскоре после проведения президентских выборов в США, чтобы убедить нового президента страны в способности ВСУ проводить крупные и успешные операции.

Однако этот шаг будет очень рискованным, так как такая стратегия подразумевает подход «всё или ничего». В случае неудачи наступления, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может значительно снизиться.

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ВСУ могут попасть в окружение в Курахово
Офицер ВСУ: украинские подразделения находятся под угрозой окружения в Курахово
06 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Об этом сообщил офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков в эфире «Радио Свобода»*.
Войтенков не стал прямо отвечать на вопрос ведущего, будут ли украинские войска оставлять Курахово. Однако вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась, пояснил Войтенков.

Накануне военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке писал, что украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.

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* включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией
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Минобороны: Российские силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО
06 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские силы противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства в ходе ежедневного брифинга для журналистов также рассказали о том, что средствами ПВО также были сбиты восемь управляемых авиабомб Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российскими войсками уничтожено 28 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 484 боевые машины РСЗО,19 063 танка и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 298 беспилотников, а также 648 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

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МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
06 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Подразделения Вооружённых сил РФ продолжают успешные наступательные операции на Донбассе. Российские военные освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены в ходе наступательной операции, которую проводили подразделения «Южной» войсковой группировки.

Кроме того, штурмовые подразделения из Бурятии в составе группировки войск «Восток» взяли посёлок Ясная Поляна в ДНР. По словам командира подразделения с позывным Метис, населённый пункт удалось захватить быстро — сработал эффект неожиданности. С освобождением посёлка у российских частей появился выход к трассе, по которой идёт снабжение сил противника в Курахово.

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#операции
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Сырский готовится выводить ВСУ из Курской области
Нардеп Безуглая: Сырский готовит вывод войск из Курской области
06 ноября 2024, 11:56

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских боевиков из Курской области.
«Сырский сделал подвод к вводу войск с Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было «обменено» россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — написал Безуглая в своем Telegram-канале.

Сам Сырский заявил, что на Курском направлении армия России сосредоточила около 45 тыс. военных, в том числе из КНДР. По его словам, в мае текущего года украинская разведка якобы подтвердила замысел российских сил о наступлении на Сумы из Курской области. Именно из-за этого он принял решение о вводе ВСУ на территорию России.

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В аэропорту Домодедово задержали наёмника ВСУ из Армении
06 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В столичном аэропорту Домодедово правоохранители задержали гражданина Армении Армена Баляна. Он находился в розыске с августа, когда ему заочно было предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В ведомстве отметили, что наёмника задержали при попытке проникновения на территорию России. Следователи установили, что Балян в ноябре 2022 года прибыл на Украину через Молдавию. До декабря 2023 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области, получая за это денежное вознаграждение.

Наёмник полностью признал свою вину и подтвердил установленные следствием факты. Он рассказал, что получил несколько ранений, а часть, в которой он служил, была расформирована, так как из-за больших потерь в ней почти никого не осталось. Басманный районный суд города Москвы отправил Баляна под арест.

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Рогов: Власти Киева скрывают реальные потери от удара по заводу «Мотор Сич»
06 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Киевские власти скрывают реальные потери, понесённые в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи. Однако по официальным данным на заводе погибло шесть человек. Ранения получили 22 человека. По словам Рогова, в цеху, по которому был нанесён удар, производились комплектующие и авиационные двигатели для ударных дронов. Все пострадавшие работали на военном производстве.

В настоящее время производится подсчёт потерь, понесённых в результате атаки. Украинские власти тщательно отслеживают информацию и стараются не допустить малейшей утечки данных, подчеркнул общественник. По его словам, Киев контролирует, чтобы нигде не размещались фото и видео из этого цеха.

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Украина объявила о продлении военного положения в стране
06 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ Oleksander Bontei

Владимир Зеленский подписал документы о продлении военного положения на Украине.
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк поделился, что Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают действие военного положения на Украине до 7 февраля 2025 года. Он также продлил мобилизацию на 90 дней.

«Закон о военном положении был подписан в 13-й раз», — сообщает Железняк.

Около двух этих законопроектов на сайте украинского парламента появилась отметка «возвращён с подписью президента».

Ранее Верховная Рада сообщала о появлении тенденции к снижению темпов мобилизации. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко убеждён, что такой расклад обернётся для Киева проблемой.

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