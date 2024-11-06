МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР

6 ноября ВСУ впервые атаковали Каспийск в Дагестане. Тем временем армия России продолжает операцию по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, восстанавливая контроль над российскими населенными пунктами. ВС РФ уже окружили Курахово с трех сторон, судьба этого города уже предопределена. Последние новости с основных направлений спецоперации по состоянию на 6 ноября приводит редакция «Радио 1».