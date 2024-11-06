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Подразделения Вооружённых сил РФ продолжают успешные наступательные операции на Донбассе. Российские военные освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены в ходе наступательной операции, которую проводили подразделения «Южной» войсковой группировки.
Кроме того, штурмовые подразделения из Бурятии в составе группировки войск «Восток» взяли посёлок Ясная Поляна в ДНР. По словам командира подразделения с позывным Метис, населённый пункт удалось захватить быстро — сработал эффект неожиданности. С освобождением посёлка у российских частей появился выход к трассе, по которой идёт снабжение сил противника в Курахово.
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