Удар ВСУ по Дагестану, бои в Курской области и окружение Курахово: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
6 ноября ВСУ впервые атаковали Каспийск в Дагестане. Тем временем армия России продолжает операцию по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, восстанавливая контроль над российскими населенными пунктами. ВС РФ уже окружили Курахово с трех сторон, судьба этого города уже предопределена. Последние новости с основных направлений спецоперации по состоянию на 6 ноября приводит редакция «Радио 1».
Атака БПЛА ВСУ на ДагестанУтром 6 ноября украинский беспилотник впервые атаковал Каспийск в Дагестане, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также призвал не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.
Курская область
В Курской области восстановлен контроль участка госграницы у населенного пункта Новый Путь, пишет Telegram-канал «Два майора». Российские бойцы уже вернули на место противотанковые заграждения – «зубы дракона», которые ранее боевики ВСУ растащили для прохода техники. Кроме того, уже завершается зачистка прилегающих лесных массивов. Таким образом, очередная попытка ВСУ вклиниться в оборону региона в сторону Весёлое-Глушково завершилась крахом.
Российские подразделения БПЛА новых моделей уничтожают живую силу и технику противника. Также наносятся регулярные удары по скоплениям сил ВСУ в Сумской области.
По данным Минобороны РФ, на одном из участков линии боевого соприкосновения в Глушковском районе Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию.
Кураховское направление
Накануне стало известно, что бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии завершили операцию по освобождению населённого пункта Волченка. Официально Минобороны эти данные пока не подтверждало.
Также российская армия прорвала эшелонированную оборону противника в районе Антоновки. По данным на утро 6 ноября, наши войска заняли две трети этого населённого пункта. Уже в ближайшее время ожидается переход всей Антоновки под полный контроль ВС РФ.
При этом ВС РФ устремляются к Курахово с юга. Поступают данные об охвате Трудового с запада. Там российские бойцы отрезают вражеские части от снабжения.
Известный украинский военный аналитик-пропагандист Богдан Мирошников написал в своем анализе обстановки, что армия России берет Курахово в клещи.
«Утрачена часть Успеновки, Берестков и Новоалексеевки. В районах Новоселидовки, Вознесенки и Екатериновки у также есть продвижение российских войск. Русские зашли на окраины Григоровки», — пишет Мирошников.
Он отметил, что на севере кураховского водохранилища под контролем ВСУ осталось всего несколько населенных пунктов, которые, вероятно, будут взяты российскими бойцами в ближайшее время.
Угледарское направление
Армия России атакует от Шахтёрского на северо-запад к Раздольному. Также ВС РФ выровняли фронт по линии Ясная Поляна — Трудовое и продвигаются к Разливу, Сухим Ялам и Успеновке.
Также существует большая вероятность что снабжение гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке может быть отсечено по Угледарской схеме с фланга.
Покровское направление
ВС РФ зачищает Новодмитровку от остатков подразделений ВСУ. Тем временем российские бойцы вышли на окраины Зари и продавливают позиции ВСУ в Вознесенке. Кроме того, отмечено продвижение армии России примерно на 700 метров со стороны северо-западного выезда из Селидово, этим маневром значительно укрепляется правый фланг в районе Григоровки, где продолжаются тяжёлые бои.
Купянское направление
Российские силы двигаются на юго-запад к Боровой и продавливают оборону противника на востоке от Лозовой, где создают необходимые условия для её окружения.
Также наши войска расширяют зону контроля в районе Кругляковки и Колесниковки у реки Оскол.
Часовоярское направление
Здесь продолжаются бои в городской черте и на флангах. По данным на утро 6 ноября наши войска под Часов Яром преодолели более половины расстояния на пути к Ступочкам от канала Северский Донец — Донбасс по трассе на Константиновку.
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