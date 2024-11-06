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На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Оригинал
Американский журнал Forbes сообщает, что правительство Киева готовится к новому наступлению на российские приграничные территории.
Вооруженные силы Украины получили свежие поставки военной техники, включая бронетехнику из США и Франции и танки марки «Leopard».

Согласно информации издания, целью удара могут стать участки приграничья с хорошими или асфальтированными дорогами. Такой вывод можно сделать исходя из того, что значительная часть поступившей техники — колесная.



По мнению экспертов, под удар нового наступления могут стать российские приграничные регионы, в частности Брянская и Белгородская области.

Кроме того, Киев может осуществить атаку вскоре после проведения президентских выборов в США, чтобы убедить нового президента страны в способности ВСУ проводить крупные и успешные операции.

Однако этот шаг будет очень рискованным, так как такая стратегия подразумевает подход «всё или ничего». В случае неудачи наступления, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может значительно снизиться.

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ВСУ могут попасть в окружение в Курахово
Офицер ВСУ: украинские подразделения находятся под угрозой окружения в Курахово
06 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Об этом сообщил офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков в эфире «Радио Свобода»*.
Войтенков не стал прямо отвечать на вопрос ведущего, будут ли украинские войска оставлять Курахово. Однако вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась, пояснил Войтенков.

Накануне военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке писал, что украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.

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* включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией
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Минобороны: Российские силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО
06 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские силы противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства в ходе ежедневного брифинга для журналистов также рассказали о том, что средствами ПВО также были сбиты восемь управляемых авиабомб Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российскими войсками уничтожено 28 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 484 боевые машины РСЗО,19 063 танка и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 298 беспилотников, а также 648 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

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МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
06 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Подразделения Вооружённых сил РФ продолжают успешные наступательные операции на Донбассе. Российские военные освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены в ходе наступательной операции, которую проводили подразделения «Южной» войсковой группировки.

Кроме того, штурмовые подразделения из Бурятии в составе группировки войск «Восток» взяли посёлок Ясная Поляна в ДНР. По словам командира подразделения с позывным Метис, населённый пункт удалось захватить быстро — сработал эффект неожиданности. С освобождением посёлка у российских частей появился выход к трассе, по которой идёт снабжение сил противника в Курахово.

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#операции
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#рф
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Сырский готовится выводить ВСУ из Курской области
Нардеп Безуглая: Сырский готовит вывод войск из Курской области
06 ноября 2024, 11:56

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских боевиков из Курской области.
«Сырский сделал подвод к вводу войск с Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было «обменено» россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — написал Безуглая в своем Telegram-канале.

Сам Сырский заявил, что на Курском направлении армия России сосредоточила около 45 тыс. военных, в том числе из КНДР. По его словам, в мае текущего года украинская разведка якобы подтвердила замысел российских сил о наступлении на Сумы из Курской области. Именно из-за этого он принял решение о вводе ВСУ на территорию России.

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#кндр
#разведка
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В аэропорту Домодедово задержали наёмника ВСУ из Армении
06 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В столичном аэропорту Домодедово правоохранители задержали гражданина Армении Армена Баляна. Он находился в розыске с августа, когда ему заочно было предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В ведомстве отметили, что наёмника задержали при попытке проникновения на территорию России. Следователи установили, что Балян в ноябре 2022 года прибыл на Украину через Молдавию. До декабря 2023 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области, получая за это денежное вознаграждение.

Наёмник полностью признал свою вину и подтвердил установленные следствием факты. Он рассказал, что получил несколько ранений, а часть, в которой он служил, была расформирована, так как из-за больших потерь в ней почти никого не осталось. Басманный районный суд города Москвы отправил Баляна под арест.

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Рогов: Власти Киева скрывают реальные потери от удара по заводу «Мотор Сич»
06 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Киевские власти скрывают реальные потери, понесённые в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи. Однако по официальным данным на заводе погибло шесть человек. Ранения получили 22 человека. По словам Рогова, в цеху, по которому был нанесён удар, производились комплектующие и авиационные двигатели для ударных дронов. Все пострадавшие работали на военном производстве.

В настоящее время производится подсчёт потерь, понесённых в результате атаки. Украинские власти тщательно отслеживают информацию и стараются не допустить малейшей утечки данных, подчеркнул общественник. По его словам, Киев контролирует, чтобы нигде не размещались фото и видео из этого цеха.

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Украина объявила о продлении военного положения в стране
06 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ Oleksander Bontei

Владимир Зеленский подписал документы о продлении военного положения на Украине.
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк поделился, что Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают действие военного положения на Украине до 7 февраля 2025 года. Он также продлил мобилизацию на 90 дней.

«Закон о военном положении был подписан в 13-й раз», — сообщает Железняк.

Около двух этих законопроектов на сайте украинского парламента появилась отметка «возвращён с подписью президента».

Ранее Верховная Рада сообщала о появлении тенденции к снижению темпов мобилизации. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко убеждён, что такой расклад обернётся для Киева проблемой.

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Forbes: Киев применит Stryker против России в Курской области
06 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/ Alexey Molotov

Украина собирается использовать бронемашины Stryker в случае наступления ВС РФ в Курской области, информирует иностранное издание Forbes.
Автор американского материала и обозреватель Дэвид Экс полагает, что Вооружённые силы Украины вполне могут использовать произведённые в США бронированные машины Stryker при наступлении Вооружённых сил России в Курской области.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — подчеркнул журналист.

Дэвид Экс также обратил внимание на недостаток бойцов в рядах украинской армии. По его мнению, если Киев не решит эту проблему, то Stryker будет единственной помощью ВСУ на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане. Всего прогремело два взрыва.

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#киев
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Удар ВСУ по Дагестану, бои в Курской области и окружение Курахово: последние новости СВО
06 ноября 2024, 10:31

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

6 ноября ВСУ впервые атаковали Каспийск в Дагестане. Тем временем армия России продолжает операцию по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, восстанавливая контроль над российскими населенными пунктами. ВС РФ уже окружили Курахово с трех сторон, судьба этого города уже предопределена. Последние новости с основных направлений спецоперации по состоянию на 6 ноября приводит редакция «Радио 1».

Атака БПЛА ВСУ на Дагестан

Утром 6 ноября украинский беспилотник впервые атаковал Каспийск в Дагестане, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также призвал не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.

Курская область


В Курской области восстановлен контроль участка госграницы у населенного пункта Новый Путь, пишет Telegram-канал «Два майора». Российские бойцы уже вернули на место противотанковые заграждения – «зубы дракона», которые ранее боевики ВСУ растащили для прохода техники. Кроме того, уже завершается зачистка прилегающих лесных массивов. Таким образом, очередная попытка ВСУ вклиниться в оборону региона в сторону Весёлое-Глушково завершилась крахом.

Российские подразделения БПЛА новых моделей уничтожают живую силу и технику противника. Также наносятся регулярные удары по скоплениям сил ВСУ в Сумской области.

По данным Минобороны РФ, на одном из участков линии боевого соприкосновения в Глушковском районе Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию.

Кураховское направление


Накануне стало известно, что бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии завершили операцию по освобождению населённого пункта Волченка. Официально Минобороны эти данные пока не подтверждало.

Также российская армия прорвала эшелонированную оборону противника в районе Антоновки. По данным на утро 6 ноября, наши войска заняли две трети этого населённого пункта. Уже в ближайшее время ожидается переход всей Антоновки под полный контроль ВС РФ.

При этом ВС РФ устремляются к Курахово с юга. Поступают данные об охвате Трудового с запада. Там российские бойцы отрезают вражеские части от снабжения.

Известный украинский военный аналитик-пропагандист Богдан Мирошников написал в своем анализе обстановки, что армия России берет Курахово в клещи.

«Утрачена часть Успеновки, Берестков и Новоалексеевки. В районах Новоселидовки, Вознесенки и Екатериновки у также есть продвижение российских войск. Русские зашли на окраины Григоровки», — пишет Мирошников.

Он отметил, что на севере кураховского водохранилища под контролем ВСУ осталось всего несколько населенных пунктов, которые, вероятно, будут взяты российскими бойцами в ближайшее время.

Угледарское направление


Армия России атакует от Шахтёрского на северо-запад к Раздольному. Также ВС РФ выровняли фронт по линии Ясная Поляна — Трудовое и продвигаются к Разливу, Сухим Ялам и Успеновке.

Также существует большая вероятность что снабжение гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке может быть отсечено по Угледарской схеме с фланга.

Покровское направление


ВС РФ зачищает Новодмитровку от остатков подразделений ВСУ. Тем временем российские бойцы вышли на окраины Зари и продавливают позиции ВСУ в Вознесенке. Кроме того, отмечено продвижение армии России примерно на 700 метров со стороны северо-западного выезда из Селидово, этим маневром значительно укрепляется правый фланг в районе Григоровки, где продолжаются тяжёлые бои.

Купянское направление


Российские силы двигаются на юго-запад к Боровой и продавливают оборону противника на востоке от Лозовой, где создают необходимые условия для её окружения.

Также наши войска расширяют зону контроля в районе Кругляковки и Колесниковки у реки Оскол.

Часовоярское направление


Здесь продолжаются бои в городской черте и на флангах. По данным на утро 6 ноября наши войска под Часов Яром преодолели более половины расстояния на пути к Ступочкам от канала Северский Донец — Донбасс по трассе на Константиновку.

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