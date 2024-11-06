На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ

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Американский журнал Forbes сообщает, что правительство Киева готовится к новому наступлению на российские приграничные территории.
Вооруженные силы Украины получили свежие поставки военной техники, включая бронетехнику из США и Франции и танки марки «Leopard».
Согласно информации издания, целью удара могут стать участки приграничья с хорошими или асфальтированными дорогами. Такой вывод можно сделать исходя из того, что значительная часть поступившей техники — колесная.
По мнению экспертов, под удар нового наступления могут стать российские приграничные регионы, в частности Брянская и Белгородская области.
Кроме того, Киев может осуществить атаку вскоре после проведения президентских выборов в США, чтобы убедить нового президента страны в способности ВСУ проводить крупные и успешные операции.
Однако этот шаг будет очень рискованным, так как такая стратегия подразумевает подход «всё или ничего». В случае неудачи наступления, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может значительно снизиться.
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Согласно информации издания, целью удара могут стать участки приграничья с хорошими или асфальтированными дорогами. Такой вывод можно сделать исходя из того, что значительная часть поступившей техники — колесная.
По мнению экспертов, под удар нового наступления могут стать российские приграничные регионы, в частности Брянская и Белгородская области.
Кроме того, Киев может осуществить атаку вскоре после проведения президентских выборов в США, чтобы убедить нового президента страны в способности ВСУ проводить крупные и успешные операции.
Однако этот шаг будет очень рискованным, так как такая стратегия подразумевает подход «всё или ничего». В случае неудачи наступления, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может значительно снизиться.
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Дайана Хусинова