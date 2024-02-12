Армия России в выходные поразила в Николаеве два завода и нефтебазу

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Армия России нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам в Николаеве в ночь на воскресенье. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
«Всего николаевцы насчитали десять "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — сказал подпольщик.
По его словам, вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект». Там производится газотурбинное оборудование, в том числе для военных кораблей. Лебедев уточнил, что руководство предприятия завезло для работы на оборонных мощностях рабочих с Западной Украины. Эта часть завода была отделена блокпостами.
Он также добавил, что российские удары по узловой станции Александрия в Кировоградской области Украины уничтожили два железнодорожных состава, которые перевозили технику и боеприпасы для армии Украины, в том числе иностранного производства. Железнодорожный узел в Александрии ВСУ использовали в качестве перевалочного пункта. Там проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск, заключил Лебедев.
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