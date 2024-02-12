Штурм Авдеевки и установление контроля над Первомайским: последние новости СВО

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Российские войска установили контроль над 40% территории Первомайского на Авдеевском направлении и провели серию атак на Донецком участке. О том, где еще удалось продвинуться российским войскам, и что намерены предпринимать ВСУ, читайте в материале «Радио 1».
Авдеевское направление
Российские бойцы успешно провели штурм, установив контроль над частью села Первомайское. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«По последним данным, сообщается, что армия России успешно провела штурм, захватив контроль над 40% территории Первомайского у Авдеевки, расположенного к западу от посёлка Пески и села Водяное», - Лисицын.
«Командующий группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский публично заявил, что сдавать Авдеевку они не намерены и что сейчас для стабилизации ситуации в бой были введены свежие силы», - Коц.
Угледарское направление
Продвижение российских войск зафиксировано на Угледарском участке. ВС РФ на один километр ближе подошли к селу Водяное, которое расположено на стыке с Донецким направлением. Установление контроля над населенным пунктом позволит зайти в тыл ВСУ. Позиции противника под ударами ВС РФ в Ровнополе, Старомайорском, Благодатном, Золотой Ниве, Пречистовке и Угледаре.
Запорожское направление
ВС РФ продвинулись северо-восточнее Новопокровки, сообщает портал WarGonzo. Под постоянным огневым контролем российской артиллерии позиции ВСУ в Лобковом, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе.
Донецкое направление
Российские бойцы атакуют Новомихайловку и Георгиевку. ВС РФ применяют средства дальнего поражения, ВСУ преимущественно используют беспилотники. В районе Марьинки ВС РФ продвинулись в направлении села Победа.
Купянское направление
ВС РФ атаковали Табаевку, продвижение зафиксировано на окраинах населенного пункта Белогоровка. Кроме того, российские танкисты поразили укрепления и позиции ВСУ на этих участках. По местам дислокации ВСУ работали экипажи танков Т-80.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении российские войска при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Андреевки и продвинулись восточнее Клещеевки. Также ВС РФ перешли в атаку в направленим Часов Яра.
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