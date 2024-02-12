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ВС РФ готовятся к решительному наступлению на поле боя против ВСУ. Как утверждает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, в украинских войсках сосредоточатся насильно мобилизованные украинцы. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Да это так».
Он отметил, что правительство Украины сома создает условия для будущего прорыва фронта ВСУ.
«Они (Россия. — прим. ред.) накапливают силы, <…> для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут «дырку», слабое место», — заявил опасения Стариков.
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Алина Юрчак