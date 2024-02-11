Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта «очень сложная», передает RTP.
Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев не только по мобилизации, но и по ситуации на линии боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова