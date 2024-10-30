Армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
ВС РФ выбили украинские войска из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, «темпы наступления российских войск и освобождения населенных пунктов обнадеживают». Рогов подчеркнул, что в Новоукраинке, Ясной Поляне и Богоявленке отсутствует какое-ибо сопротивление.
На сегодняшний день бойцы ВС РФ проверяют и зачищают улицы, после чего упомянутые населенные пункты «фактически будут освобождены», заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине
Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ
Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk
На сегодняшний день бойцы ВС РФ проверяют и зачищают улицы, после чего упомянутые населенные пункты «фактически будут освобождены», заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине
Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ
Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk
Екатерина Коршунова