Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ

Александр Сырский
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что здание Генштаба украинской армии было повреждено ночью из-за падения обломков сбитого беспилотника. По некоторым данным, в этот момент в здании мог находиться экс-командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Что известно о последствиях удара и мог ли быть целью ВС РФ адмирал ВСУ расскажет «Радио 1».
Что произошло в Киеве 30 октября
Минувшей ночью в Киеве в течение двух часов звучала воздушная тревога, после чего произошел взрыв в здании Генштаба ВСУ. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Он сообщил о срабатывании системы ПВО и падении фрагментов беспилотников в Соломенском районе, расположенном недалеко от центра города. На место происшествия прибыли спецслужбы.
Удар по зданию Генштаба ВСУ
Здание Главного управления ВСУ находится на Воздухофлотском проспекте в восточной части Соломенского района Киева. Оно было построено в конце XIX века и изначально использовалось как кадетский корпус.
Игорь Мосийчук* выдвинул предположение, что атака на Генштаб ВСУ была направлена на ликвидацию экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
«Судя по всему, метили в главного инспектора, адмирала Воронченко, которого не могут убрать с должности. Однако он предчувствовал угрозу и накануне вывез свои вещи», — написал в своем телеграм-канале Мосийчук*.
Предполагается, что Воронченко представляет собой «неудобство» для ВСУ, так как он давал объективную оценку работе Министерства обороны Украины.
При этом российская сторона информацию об ударе по зданию Генштаба ВСУ не комментировала. Однако стоит подчеркнуть, что Вооружённые силы России нацеливаются на стратегически важные объекты, включая места дислокации личного состава, техники ВСУ и наёмников, а также на инфраструктуру, такую как энергетические установки, предприятия оборонной промышленности и объекты военного управления и связи Украины.
Игорь Воронченко
Что известно о Воронченко
Игорь Воронченко занимал пост командующего ВМС Украины с июля 2016 года до июня 2020 года. Его увольнение инициировал главком ВСУ Александр Сырский.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая уточнила, что решение об отставке Воронченко принял министр обороны Рустем Умеров после обсуждения на совещании, посвященном проблемам в учебных центрах ВСУ, где была отмечена критическая ситуация. Отчет о текущем состоянии дел вызвал также недовольство у Сырского.
Безуглая подчеркнула, что Главная инспекция Минобороны играет ключевую роль в предоставлении объективной оценки событий в армии. Она охарактеризовала увольнение Воронченко как важное событие и выразила мнение, что система не готова принимать неудобные истины.
Также известно, что с марта 2024 года Воронченко объявлен в розыск в России. Причиной является нарушение им определенной статьи Уголовного кодекса РФ, однако точная формулировка не раскрывается.
* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
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