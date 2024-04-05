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Армия России вошла в пригород Часова Яра, однако ВСУ за год успели создать там серьезные укрепления и минные заграждения. Такое заявление сделал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так. Скажем так, мы уже в пригороде», — цитирует РИА Новости Гагина.
При этом он пояснил, что город фактически превращён в укрепрайон ВСУ. Армия России будет брать город так, чтобы максимально сберечь личный состав.
«Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились», — заключил Гагин.
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Элина Позднякова