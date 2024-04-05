В ДНР сообщили, что ВСУ покинули некоторые позиции на окраине Часового Яра

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Вооруженные силы Украины отвели личный состав с некоторых позиций поблизости Часового Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
«На окраинах Часового Яра для вооруженных формирований Украины сложилась не самая благоприятная ситуация, в которой они были вынуждены покинуть ряд своих позиций», — заявил Кимаковский.Он также добавил, что несколько военных были отведены вглубь линии обороны.
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Алина Юрчак