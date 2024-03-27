Марочко: Граница Часова Яра находится под огневым контролем ВС РФ

Беспилотный летательный дрон-разведчик дальнего действия «Альбатрос М5» после проведённой модернизации способен будет работать в зоне СВО на дистанции до 60-80 км. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал представитель компании-разработчика БПЛА — ООО «Альбатрос».