Марочко: Граница Часова Яра находится под огневым контролем ВС РФ

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Российские войска взяли под огневой контроль окраину Часова Яра на Артёмовском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта», — прокомментировал ситуацию Марочко.
Эксперт отметил, что часть позиций Вооружённых сил Украины находится в прямой видимости российских войск. ВС РФ имеют возможность отслеживать передвижения украинцев, не используя при этом оптических приборов, что заметно затрудняет планирование и снабжение для вражеской стороны.
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Евгения Парфентьева